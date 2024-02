Fort regala un punto alla Fermana. Finale dolcissimo contro l’Entella

VIRTUS ENTELLA

1

FERMANA

1

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi (dal 32’ st Sadiki); Zappella, Corbari, Petermann, Lipani (dall’11’ st Siatounis), Tomaselli (dal 22’ st Garattoni); Embalo, Giovannini (dal 33’ s Vianni). A disposizione: Paroni, Siaulys, Muller, Granata, Valori, Di Mario, Ghio, Portanova. Allenatore: Fabio Gallo.

FERMANA (4-4-2): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Santi, Carosso (dal 46’ st Pistolesi); Malaccari (dal 18’ st Petrelli), Scorza (dal 32’ st Gianelli), Misuraca, Petrungaro (dal 32’ st Condello); Giovinco, Sorrentino (dal 18’ Marcandella). A disposizione: Borghetto, Mancini, Bonfigli, Heinz, De Santis, Niang, Locanto. Allenatore: Stefano Protti.

Arbitro: Bozzetto della sezione di Bergamo

Marcatori: 19’ st Giovannini, 48’ st Fort

Note: ammoniti Petermann, Tomaselli e Siatounis per la Virtus Entella, Misuraca e Santi per la Fermana; 5-6 corner, 2-2 fuorigioco; 3’ pt 4’ st recupero.

Davanti ai circa 40 tifosi arrivati da Fermo in una delle trasferte più lunghe della stagione, la Fermana riesce a fare punti all’ultimo minuto. La squadra di Protti evita un’altra sconfitta di misura dopo Cesena e Perugia. Succede tutto nel secondo tempo: Fort risponde a Giovannini. All’ottavo minuto il primo squillo della Fermana con una punizione dal limite dell’area. Giovinco calcia direttamente, palla che supera bene la barriera e serve un grande intervento di De Lucia per evitare il gol. Reagisce al 17esimo l’Entella con il tiro da posizione ravvicinata di Zappella, buona risposta di Furlanetto. Dopo la mezz’ora di gioco, la Fermana rischia grosso con Lipani che da due passi tutto solo non la impatta bene e regala il pallone a Furlanetto. Entella ancora pericolosissima nel finale di primo tempo sugli sviluppi di un corner: palla rimessa in mezzo, Embalo sale più in alto di tutti e di testa la stampa sulla traversa. Il pallone rimane lì, Tomaselli ci riprova ma Furlanetto, con l’aiuto di Scorza, respinge. Parte forte l’Entella nella ripresa con il bel tiro dalla distanza di Petermann. Furlanetto lo respinge con una gran parata. Dopo la prima parte della ripresa con i liguri saliti in cattedra, Giovannini trova il gol del vantaggio. Palla in mezzo di Zappella, mischia sul pallone che rimbalza dappertutto, il numero 9 se la ritrova lì e da due passi buca Furlanetto. Prova a reagire la Fermana con il tiro da buona posizione di Giovinco al 69esimo, ancora De Lucia gli nega il gol. Gialloblù che attaccano a testa bassa e hanno una grandissima occasione con Scorza sulla palla al bacio di Giovinco. Il centrocampista non riesce a impattare bene. La Fermana si sbilancia e all’84esimo l’Entella sfiora il raddoppio con il colpo di testa di Vianni che si spegne di poco al lato. Fronte subito ribaltato e Petrelli da ottima posizione si fa respingere il tiro. In pieno recupero la Fermana trova il pareggio con il gol segnato di bacino da Fort sulla spizzata di Marcandella. Nell’ultimo minuto, prima Gianelli, con un bel tiro al volo dalla distanza, e poi Giovinco, rischiano di regalare i tre punti ai gialloblù. Ora testa subito alla prossima gara contro l’Olbia, che sa tanto di gara tra vita o morte. I sardi, penultimi in classifica, hanno perso contro il Gubbio e arrivano al Recchioni a +2 dalla Fermana.

Filippo Rocchi