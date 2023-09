Forza distributore dell’acqua e ruba i soldi in cassa

Aveva forzato un distributore pubblico dell’acqua a Porto San Giorgio e si era impossessato della somma di circa 100 euro contenuta nella cassa. Una volta bloccato dai carabinieri era stato sorpreso anche con oggetti allo scasso.

Per questo motivo un ucraino di 33 anni è stato rinviato a giudizio per i reati di furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I militari dell’Arma, nel corso di un mirato servizio per il contrasto dei reati predatori, avevano sorpreso un uomo subito dopo che aveva forzato un distributore pubblico dell’acqua a Porto San Giorgio e si era impossessato della somma di circa 100 euro contenuta nella cassa.

I carabinieri, dopo aver fermato il ladro di origine ucraina, lo avevano perquisito. Occultati addosso erano stati trovati, oltre al contante asportato, anche gli attrezzi utilizzati per forzare appunto la cassa del distributore dell’acqua.

Nello specifico i militari dell’Arma avevano rinvenuto un punteruolo metallico, un seghetto, due tronchesi, due forbici, due chiavi inglesi e un giravite. Il tutto era stato sequestrato, e il malvivente era stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo. Il denaro recuperato era stato restituito ai legittimi proprietari.