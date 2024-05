Francavilla D’Ete alle urne. Duello tra Carolini e Tamanti

Candidato sindaco Nicolino Carolini. Età: 68 anni. Professione: marketing e pubblicità. Hobby: tennis Lista ‘Il Sole’, componenti: Adriano Bonifazi, Laura Cardinali, Monica Grilli, Roberta Ilari, Germano mancinella, Iacopo Marinucci, Fabio Michetti, Marco Pagliuca, Germano Pistolesi e Costantino Trasarti.

Quali sono i motivi della candidatura?

"Mi sono ricandidato per il grande amore che ho per Francavilla, in questi anni da sindaco ho cercato di fare tutto il possibile per rendere il paese fiore all’occhiello della provincia di Fermo. Tanti gli interventi fatti a livello urbanistico, lavori pubblici, riordino dei servizi, l’attivazione del Sad sociale, la ricostituzione della Pro Loco, la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione con lampade a Led. Senza trascurare il decoro urbano e la pulizia, biglietto da visita per i tanti turisti che affollano la nostra cittadina nel periodo estivo".

Quale sarà la prima cosa da fare per il paese una volta eletto sindaco?

"L’impegno sarà ricolto al completamento di tutte le opere pubbliche attualmente in cantiere, programmare la stagione estiva con la Proloco, intervenire e migliorare le infrastrutture e completare il lavoro iniziato da qualche anno con il Tor frati francescani per l’acquisizione del convento di Sant’Antonio punto importante per il futuro di Francavilla".

Per quali motivi la popolazione dovrebbe votarvi?

"Per proseguire un progetto iniziato qualche anno fa e che insieme dobbiamo completare. Confermare l’esperienza di chi ha già dimostrato di saper amministrare con serietà e dedizione, portando il nome di Francavilla d’Ete in tutte le realtà regionali e nazionali. Concentreremo la nostra attenzione ai giovani, perché credo nel sostegno delle future generazioni. I prossimi 5 anni saranno importanti per creare stabilità concreta del nostro Borgo nel contesto sociale e politico provinciale".

a.c.