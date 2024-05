Fratelli d’Italia accusa:: "Caos trasporto scolastico"

Fd’I torna alla carica sul trasporto scolastico, sul caos che regna intorno a questo servizio e sulla presenza nella gestione del servizio comunale di un soggetto che non ne avrebbe alcun titolo. "Avevamo già denunciato dei 16 alunni esclusi, un servizio gestito male e organizzato peggio, costoso, inefficiente, con tariffe raddoppiate in due anni di amministrazione Pignotti – Greci" esordiscono i consiglieri Gionata Calcinari, Antonietta Schipani e Massimo Meconi. E i chiarimenti scaturiti dalla richiesta di accesso agli atti non sono stati esaustivi "in quanto la documentazione e le risposte sono state incomplete per cui non è ancora chiaro con quale criterio siano stati ammessi al servizio alcuni alunni e esclusi altri". La conclusione cui sono giunti i consiglieri di minoranza è che la situazione del trasporto scolastico è ormai fuori controllo: "Mezzi insufficienti a garantire un servizio a tutti gli utenti, autobus vecchi (oltre 60mila euro di manutenzioni nel 2023) e inutilizzati (come lo scuolabus acquistato di recente), personale insufficiente e gestito male tanto che quando si tratta di emergenze, si ricorre alla Steat con ulteriore aggravio di spese per l’ente" commentano i Fd’I. Che denunciano una situazione grave e paradossale che peggiora il quadro. "Da diverse segnalazioni abbiamo appreso che nell’Ufficio Trasporti del Comune, c’è una persona, non dipendente comunale, che ha pieno accesso agli uffici comunali, alla posta elettronica, risponde al telefono e si interfaccia e riceve cittadini".