Furto Porto San Giorgio, ladri al circolo tennis. Rubano soldi e un pc

Porto San Giorgio (Fermo), 7 novembre 2019 - Proseguono in città le incursioni notturne di delinquenti che sembrano aver scelto come tipologia di attacco esercizi dove magari è improbabile fare bottino, ma in cui ritengono di poter operare in tranquillità.

Un paio di settimane fa è toccata alle edicole dei giornali sul viale Cavallotti. L’altra notte al circolo tennis. Non hanno spaccato la porta d’entrata per cui si ipotizza si siano intrufolati da quella di sicurezza sita dietro la struttura, che era stata lasciata aperta mentre alcuni soci erano intenti a guardare alla televisione la partita di calcio della Champions League.

Entrati e rimasti dentro alla chiusura del circolo. Hanno messo tutto a soqquadro e sfasciato la porta della segreteria alla ricerca di soldi. Ma si sono dovuti accontentare di pochi spiccioli lasciati come fondo cassa e di un vecchio computer portatile. Dal circolo fanno sapere di aver subito un danno valutabile in circa mille euro.

Indagano i carabinieri ai quali è stata sporta denuncia. Nei dintorni del circolo ci sono le telecamere per cui i delinquenti potrebbero essere scoperti. Quest’anno è la seconda incursione subita dal circolo. Nella prima hanno sfasciato la porta d’ingresso e sono entrati nel locale bar, ma senza trovare alcunché da rubare. L’impressione è che in entrambi i casi potrebbero essere stati dei tossici alla ricerca di qualche soldo per soddisfare i propri vizi.