Furto da Santoni, denunciati in due

I carabinieri di Fermo, protagonisti nell’azione di prevenzione dei reati e contrasto alla criminalità, hanno dimostrato ancora una volta la loro efficacia denunciando quattro persone responsabili di reati predatori. Nel dettaglio, a Porto San Giorgio i militari dell’Arma del posto hanno denunciato due pregiudicati di 44 e 40 anni, ritenuti responsabili di un furto presso la tabaccheria Santoni di Fermo. La prontezza e l’abilità investigativa dei carabinieri hanno permesso, sin dalle prime fasi dell’indagine, con l’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza, di individuare i due uomini, già coinvolti in un altro episodio su cui stavano indagando i militari della stazione di Petritoli. In quel caso, i due individui avevano rubato monete e gettoni per l’utilizzo dell’autolavaggio automatico, da un distributore di carburanti del posto. A Porto Sant’Elpidio invece sono stati denunciati un 51enne marocchino e un 35enne algerino per il furto di due biciclette, lasciate momentaneamente incustodite dai proprietari. Anche in questo caso, l’operato dei carabinieri della locale stazione è stato determinante per individuare e denunciare i responsabili del reato. Il ruolo svolto dai carabinieri nella salvaguardia della sicurezza e nell’azione di contrasto alla criminalità resta di fondamentale importanza per la tutela dei cittadini, che sono invitati a segnalare sempre qualsiasi episodio sospetto al numero unico di emergenza 112.