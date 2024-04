Tenta di derubare una donna, il marito lo riempie di botte

Porto San Giorgio, 5 marzo 2015 - Finisce all’ospedale per le botte ricevute dal marito di una donna che aveva tentato di derubare. E’ accaduto verso le 18,30 di mercoledì. La signora, in macchina con la piccola figlia, era ferma al semaforo quando improvvisamente un uomo è entrato nell’auto con fare minaccioso cercando di farsi consegnare dei soldi. Si tratta di F.P., un sangiorgese di 44 anni non nuovo ad atti di delinquenza e conosciuto dalle forze dell’ordine. La signora è riuscita a liberarsene gridando e ripartendo con la macchina. Tornata a casa ha raccontato al marito la brutta avventura vissuta e per la quale era ancora sotto choc. Né tanto né quanto, l’uomo esce immediatamente di casa e si mette alla ricerca dell’aggressore. Trovatolo lo ha riempito di calci e pugni, a tal punto da rendersi necessario il suo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo.