Furto in abitazione in zona Fonte Lebrige

I malviventi hanno approfittato del fatto che i proprietari erano usciti di casa (nel tardo pomeriggio dell’altro giorno) per mettere a segno un furto nella loro abitazione, in zona Fonte Lebrige. Sono entrati in casa sfondando una piccola finestra sulla facciata anteriore della casa e, una volta dentro, hanno messo a soqquadro la stanza da letto, trovando qualche oggetto in oro (per un bottino di poco conto), ma lasciando sul comodino un portafoglio con dentro un po’ di contanti. Sono anche saliti in soffitta, prendendo di mira un armadietto blindato contenente quattro fucili da caccia, regolarmente detenuti. Lo hanno scardinato dal muro e lo hanno trascinato di peso fino all’esterno dell’abitazione, facendo poi perdere le loro tracce nei campi circostanti. L’ipotesi è che i ladri possano aver supposto che nel blindato ci fossero beni preziosi e che, per questo, si siano tanto impegnati a portarselo via, per poterlo poi aprire con tutta calma. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.