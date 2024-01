Furto nella notte in pizzeria, ladro incastrato dalle telecamere

Fermo, 16 gennaio 2024 - Approfittando della chiusura notturna, si era introdotto in una pizzeria e aveva trafugato il denaro del fondo cassa. E’ stata però sufficiente un’indagine durata meno di un mese per incastrare il ladro e denunciarlo alla Procura della Repubblica di Fermo. Nei guai è finito un fermano di 52 anni che è stato identificato dai carabinieri di Fermo e che ora dovrà rispondere di furto aggravato.

I militari dell’Arma avevano avviato la complessa serie di accertamenti, a seguito della querela formalizzata dal titolare dell’esercizio commerciale, una pizzeria da asporto di Fermo. Durante una diligente analisi delle registrazioni provenienti dai sistemi di videosorveglianza installati all'interno dell'esercizio commerciale, è stato possibile riconoscere l'uomo come colui che, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, aveva forzato la porta d'ingresso e aveva sottratto la somma di 50 euro in contanti. Importante la presenza dei carabinieri sul territorio in quanto rappresentano una protezione per i cittadini e le attività commerciali.

La loro costante vigilanza e prontezza nell'adottare misure preventive contribuisce a contrastare e reprimere i reati, come nel caso in questione. È altrettanto fondamentale che i cittadini collaborino con le forze dell'ordine, segnalando individui sospetti o comportamenti anomali. Questo episodio dimostra come grazie alla segnalazione del proprietario della pizzeria e all'utilizzo delle tecnologie di videosorveglianza, sia stato possibile individuare l'autore del reato e deferirlo alle autorità competenti.