Futuro sindaco: ecco cosa pensano i giovani

di Marisa Colibazzi

Lucia Benedetto, 18enne, studentessa al liceo classico del polo scolastico ‘Vinci’ di Civitanova Marche, al primo turno delle elezioni amministrative è andata puntualmente a votare. "Sì, certo che ci sono andata", dice la studentessa.

Che effetto le ha fatto?

"Magari qualche giorno prima, un po’ di emozione c’era, ma una volta messa la scheda nell’urna, stavo molto serena". Aveva seguito un po’ la campagna elettorale dei vari candidati?

"Sapendo che stavolta sarebbe toccato anche a me andare a votare, ho voluto interessarmi un po’ di più alle questioni politiche. Volevo essere preparata e dare un voto informato anche se, sul momento, avevo qualche difficoltà a scegliere chi votare. Ci ho messo un po’ a decidere ma, tutto sommato, essendo la prima volta credo sia normale".

Solitamente si interessa di politica cittadina?

"Io faccio parte del gruppo Scout e quest’anno, considerando che di 18enni che, come me, sarebbero andati a votare per la prima volta, ce n’erano 8, è stato deciso di avviare un percorso dedicato proprio alla politica, intesa non solo a livello comunale, ma anche nazionale".

Come vi siete organizzati?

"Abbiamo parlato a lungo di tanti aspetti, soffermandoci anche su questioni di carattere più locale, ma in generale, abbiamo spaziato un po’ su diversi ambiti e ci siamo confrontati tra noi. Devo dire che è stato interessante e, soprattutto, molto utile anche perché ha consentito a me e agli altri di arrivare al seggio elettorale con maggiore consapevolezza".

Uscendo dalla cabina elettorale, le ha fatto piacere o no aver potuto dire la sua attraverso quella croce messa sulla scheda?

"So bene che un voto non sposta le montagne e che magari non cambierà il corso delle cose, ma è stato davvero bello e mi ha fatto davvero piacere il pensiero di aver potuto dare un voto e che questo mio piccolo contributo, per quanto possa valere poco e sembrare una piccola goccia nel mare, ha comunque un suo peso per il semplice fatto che c’è".

Pensa che tornerà a votare per il secondo turno del ballottaggio?

"Purtroppo non sarà possibile e mi dispiace pure. Non potrò votare perché partiamo al mattino presto per la gita scolastica. Peccato".