Gallo e Sacchi protagonisti di ’Amanti’. Cala il sipario sulla stagione teatrale

Una stagione trionfale, con tanti spettacoli tutti sold out per due date di programmazione. È la marcia senza soste del teatro dell’Aquila che chiude oggi e domani la stagione 2023/2024, una stagione da record, quella promossa dal comune con Amat, con quasi 900 abbonati e la prospettiva di organizzare il prossimo anno con almeno tre repliche per spettacolo per dare a tutti la possibilità di esserci. Saranno Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi protagonisti di Amanti commedia di Ivan Cotroneo a chiudere il sipario, aspettando la programmazione di Villa Vitali. Amanti segue la storia fra Giulio e Claudia fra settembre a giugno, intervallando i loro incontri con i dialoghi che ciascuno di due ha con l’analista dottor Cioffi, il quale, ovviamente, non sa che i suoi due problematici pazienti hanno una relazione tra di loro. Una progressione temporale fatta di equivoci, bugie, prudenza, e di guai evitati per miracolo che si risolve quando l’amore e un evento inaspettato si mettono di mezzo, e stravolgono tutti gli equilibri. "I temi di Amanti – dice Cotroneo – mi appartengono da sempre. Nei miei romanzi, nei film, nelle serie televisive che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore, hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo continuo di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose". Informazioni e prevendite: 0734 284295, biglietterie circuito vivaticket (anche on line). Inizio spettacoli ore 21.