Giallo a Amandola: turisti trovano teschio in montagna

È giallo sul ritrovamento di un teschio umano in territorio di Amandola. Il resto umano è stato avvistato in una zona di montagna impervia da alcuni escursionisti che lo hanno fotografato per poi lanciare l’allarme alle forse dell’ordine. La segnalazione, con tanto di foto del teschio, è stata fatta ai carabinieri che l’hanno girata ai vigili del fuoco per provvedere al recupero del teschio. Il reperto, una volta accertato essere un resto umano, è stato posto sotto sequestro allo scopo svolgere gli opportuni controlli e le verfiche del caso. A recuperare il teschio sono stati I vigili del fuoco che lo hanno poi affidato ai carabinieri. L’obiettivo ora è quello capire a chi appartiene il resto umano. Si cerca soprattutto tra le persone scomparse e la Procura della Repubblica nei prossimi giorni disporrà l’esame antropimorfico e del dna nella speranza che l’incrocio dei dati possa dare una risposta e un nome al teschio.

f.c.