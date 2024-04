Giardino d’estate, il chiosco pronto a ripartire

"Pubblicato il bando per assegnare la gestione del chiosco sito nel giardino d’estate". L’assessore Fabio Senzacqua dà la notizia molto attesa dalla popolazione, specie dalle famiglie aduse a portare i bambini nel giardino che con l’affidamento di una nuova gestione potrà essere riaperto. Il giardino d’estate è lo storico impianto, dotato di un’ampia area verde, ubicato nel centro urbano. Non era in funzione perché chi lo gestiva lo ha lasciato anzitempo rispetto alla scadenza del contratto di concessione. E’ frequentato soprattutto da famiglie con bambini i quali vi trovano dei giochi a loro dedicati e dove possono scatenarsi in sicurezza dato che l’area è recintata, La struttura negli ultimi anni è stata un po’ sfortunata con le gestioni non sempre giunte a compimento dell’incarico. Come già detto, una forte pressione perché venisse scelta una nuova gestione e riaperto il giardino è stata esercitata dalla popolazione " La necessità di un nuovo affidamento – dice Senzacqua - nasce dopo che il precedente gestore aveva deciso di lasciare. Quella che presentiamo è un’importante opportunità per valorizzare il tradizionale spazio aggregativo del cuore della città . Il bando prevede una serie di novità: per la rivisitazione di alcuni aspetti rispetto al precedente bando per far fronte alle criticità emerse nelle passate gestioni".

Gli aspetti più importanti ora inseriti nel bando riguardano il binomio tra scuola e gestione del chiosco, la presenza nel Giardino d’estate dell’area d’attesa del Piano comunale di Protezione civile e la definizione più puntuale degli obblighi di manutenzione a carico del gestore.

Per quanto riguarda la parte economica, l’assessore spiega che è fissato un canone minimo di concessione annuo inferiore al passato, ora pari a 4.000 euro più Iva tenuto conto delle limitazioni all’utilizzo da parte del concessionario imposte dal bando che condizionano fortemente la gestione. Le stesse, in passato, a causa di una mancata e corretta definizione, avevano fortemente condizionato le precedenti gestioni. E’ stato inoltre previsto anche il periodo minimo d’apertura al pubblico, che andrà dal 15 aprile al 30 settembre. L’assessore spiega che altre novità riguardano i criteri di attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria. Si terrà conto di due soli aspetti: l’esperienza nel settore e la fornitura di giochi inclusivi in modo da rendere la struttura maggiormente accessibile ai bambini con disabilità".Così conclude: "Sarà possibile partecipare al bando presentando domanda entro le ore 11 del 6 maggio. Il modulo può essere scaricato dal sito del Comune".

Silvio Sebastiani