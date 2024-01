‘Ginevra ne vale la pena’ al teatro delle Api

Nuovo appuntamento, sabato prossimo, per la stagione di prosa al Teatro delle Api. In Cesare Catà con ‘Ginevra ne vale la pena’, lezione-spettacolo su corteggiamento e cavalleria, con le musiche dal vivo di Unconventional Affair (Andrea Gasparrini e Adriano Alessandrini) e gli interventi di danza di Manuela Recchi. Lo spettacolo, prodotto dall’associazione LaGrù e secondo titolo della sezione ‘Made in Marche’, racconta e ripercorre il mito arturiano di Lancillotto e Ginevra per osservare il concetto di corteggiamento tra l’antico amor cortese e la disincantata modalità dei rapporti amorosi nella società contemporanea. Alternando i registri del teatro di narrazione e della stand-up comedy Catà, professore e performer marchigiano, tratta con divertita profondità, antichi e affascinanti archetipi, come il simbolo del Graal, la città ideale di Camelot, il Cavaliere con la sua missione d’onore, la donna vista come dama divina angelicata. Al centro del racconto il concetto di corteggiamento e il suo destino, dalle antiche storie cavalleresche fino al mondo odierno funestato da molestie e digitalizzazioni dei rapporti. Biglietti: 15 euro (12 euro ridotto). Info: 346/ 6286586 e vivaticket.com