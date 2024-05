Giorgio Panariello e Marco Masini sul palco nella serata del 17 luglio

Una lunga estate che si preannuncia purtroppo parecchio rovente sul piano della crisi climatica, più asfissiante delle ultime e meno delle prossime, ma anche una stagione da vivere fuori casa per assistere a spettacoli, concerti, iniziative varie sul territorio.

E allora ecco che i protagonisti dei prossimi mesi iniziano ad essere confermati, come la grande programmazione in arrivo per il No Sound Fest di Servigliano, da sempre in prima fila per gli eventi musicai da non perdere.

Dalla provincia al capoluogo però, non ci si annoia.

Ci sono infatti anche i primi nomi di una stagione, quella di villa Vitali, che si preannuncia di altissimo livello.

Annunciati ieri due grandi artisti in città in estate, Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio. A Fermo saranno il 17 luglio, per una data organizzata da LEG Live Emotion Group, con la collaborazione del Comune di Fermo.

La Produzione nazionale che in una nota scrive: "Panariello vs Masini – Il Ritorno" arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto Panariello e Masini girare tutta la Penisola nel corso del 2023.

E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo". Comicità e musica insieme dunque per una serata originale, firmata da due grandi artisti che calcano le scene da anni, sia quella dei concerti che degli one man show televisivi e nei teatri di tutta Italia e che, a fronte della grande richiesta, tornano in tour, che toccherà anche la splendida Arena di Villa Vitali di Fermo, nell’ambito della stagione culturale estiva organizzata dal Comune. Un appuntamento da non perdere, una serata da ricordare per cui da ieri è iniziata la prevendita dei biglietti su Ticketone, Vivaticket e biglietteria Teatro 0734.284295.

Dal comune di Fermo filtra intanto la soddisfazione per un’estate che si sta

per aprire, un calendario che sarà annunciato nei prossimi giorni e che vede la presenza di grandi nomi, tra i quali quello della criminologa Roberta Bruzzone.