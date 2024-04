Giornata di incontri per il prefetto Edoardo D’Alascio che, in attesa di conoscerli nei rispettivi territori, ieri ha incontrato i sindaci della provincia in video call per porre loro il saluto di insediamento nel territorio fermano. Il prefetto ha annunciato che ha in programma visite in tutti i comuni della provincia, proposta accolta con entusiasmo dai rappresentanti degli enti locali. Sempre ieri D’Alascio, ha incontrato in prefettura, presso il palazzo Caffarini-Sassatelli, il comandante della Capitaneria di porto di San Benedetto, il capitano di fregata, Alessandra Di Maglio, e il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio, tenente di vascello, Angelo Picone, per un cordiale saluto istituzionale di insediamento.