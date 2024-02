Domenica la chiesa celebra la XXXII Giornata mondiale del malato. Un momento che viene vissuto intensamente anche nell’arcidiocesi di Fermo, con un doppio appuntamento per l’arcivescovo Rocco Pennacchio: alle ore 11 con una messa in diretta su Rai 1 dalla cattedrale ed alle ore 17 con una messa nella cappella dell’ospedale civile di Fermo. La nomina di assistente nazionale dell’Unitalsi ha favorito l’occasione di una messa in diretta su Rai 1 alle ore 11 dalla cattedrale di Fermo, presieduta proprio dall’arcivescovo Pennacchio. Alla celebrazione sono invitati tutti i fedeli della diocesi: l’ingresso sarà libero, senza pass, con accesso già dalle ore 9.30. Per una migliore organizzazione della diretta e per evitare distrazioni durante la messa, si chiede la collaborazione ad essere in chiesa non oltre le ore 10.40. Alla celebrazione prenderà parte anche la sottosezione Unitalsi di Fermo guidata dalla presidente Fabiola Castura. Animerà la liturgia la corale di Santa Lucia, diretta dal maestro Annarosa Agostini, accompagnati dal maestro Alessandro Buffone, organista della cattedrale. Alle ore 17 sarà la volta dell’ospedale civile di Fermo, nel quale l’arcivescovo celebrerà una messa nella cappella interna della struttura, insieme al cappellano Claudio Bonotan.