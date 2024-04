Giovani lettori crescono: successo per ’Libro vivo’

Si è conclusa con successo l’11° edizione di ‘Libro Vivo’, mostra mercato del libro per ragazzi che si è svolta nei giorni scorsi nei locali di palazzo Sant’Agostino di Montegiorgio. La manifestazione quest’anno più che mai ha registrato numeri da record, che evidenziano come progetti e laboratori hanno consentito di coinvolgere lettori non solo giovanissimi. Tanto per fare un accenno: 786 i libri esposti di otto case editrici differenti; centinaia di libri venduti, presenza costante di bambini provenienti dalle scuole di Montegiorgio, Montappone, Francavilla d’Ete, Falerone, Torre San Patrizio e Rapagnano, il tutto ha contribuito a registrare oltre 700 ingressi alla mostra. Ad impreziosire la mostra le tante iniziative di cornice: incontri con l’autore, laboratori di lettura e tanto altro ancora. Fra questi meritano una menzione ospiti come Marco Moschini, Diego Mecenero, Samuela Baiocco, Patrizia Baglioni; oppure il laboratorio di Lis (Lingua dei Segni) eseguito da Diletta Coppola. "Colgo l’occasione per ringraziare a nome mio, del Sindaco e dell’intera Amministrazione – dichiara l’assessore alla cultura Michela Vita - la gestione della Biblioteca nella persona di Laura Ciucani, l’Ufficio cultura del Comune Ramona Ferri, la Dirigente scolastica Alessandra Pernolino, tutti i docenti, alunni e famiglie che, mai come quest’anno, hanno accolto gli stimoli lanciati da ‘Libro Vivo’, mostrando entusiasmo e condivisione. Questa edizione porta con sé molti spunti di riflessione, nuovi stimoli su cui lavorare, nuove idee da proporre, sempre con il fine ultimo di porre l’accento sull’enorme ricchezza che possiede Montegiorgio: una Biblioteca moto ben fornita e attiva. Non solo un luogo fisico, ma un’importante risorsa fatta di uomini e donne che pensano che leggere sia una delle più realistiche ed attuali forme di cambiamento ed evoluzione". a.c.