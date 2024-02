Giovinco benissimo, Misuraca troppo nervoso

Furlanetto 6 Sempre reattivo, su Petermann è puro istinto. Sul gol non poteva nulla.

Eleuteri 6 Propositivo, si prende lo spazio che gli lasciano sul centro destra. Qualche imprecisione sui cross, ma l’ennesima buona prova.

Fort 7 Interventi sempre con i tempi giusti e legge alla grande le situazioni. Secondo gol stagionale, ci si butta per intero sul pallone. Adani la chiamerebbe ‘garra’.

Santi 6,5 Partita di attenzione e fisicità. Si esalta nel gioco aereo. Peccato per l’ammonizione che gli farà saltare la gara contro l’Olbia.

Carosso 5,5 Soffre di Embalo. Benino in ripiegamento, tanti errori in proiezione offensiva (dal 46’ st Pistolesi s.v.).

Malaccari 6,5 Buona prestazione alla prima dopo l’infortunio. Ottimo in pressing, importante anche in difesa. Bella intesa con Eleuteri (dal 18’ st Petrelli 5 Manzi non lo fa respirare).

Scorza 6,5 Eleganza in mezzo. Pulisce tanti palloni e mette ordine. Primo tempo fenomenale, scende nel secondo. Qualche colpa sull’occasione del pareggio servita da Giovinco (dal 32’ st Gianelli s.v.).

Misuraca 5,5 Belle combinazioni con Petrungaro, ma un po’ nervoso. Prende un giallo per proteste dopo venti minuti e se la prende anche con il pubblico che lo punzecchia.

Petrungaro 6 Danza sulla linea del fallo laterale. A sinistra si crea di più ed è grazie a lui (dal 32’ st Condello s.v.).

Giovinco 7 Quella punizione e tante piccole cose sparse per la partita; semina gioiellini. Gestione ottima del possesso. Forse poteva fare meglio nell’ultimissima occasione, ma nei suoi incubi ci sarà De Lucia.

Sorrentino 6 Non gli arrivano palloni giocabili. Lotta tanto e si spende (dal 18’ st Marcandella 6,5 Non corre molto, ma imposta la manovra offensiva. Bella spizzata per il gol di Fort).

All. Stefano Protti 6,5 Partita ordinata e organizzata per tutti i 100 minuti, tranne in quel frangente sul gol avversario. Non rinuncia ai principi del "Prottismo": sempre uscita dal basso, qualche volta rischia, il più delle volte viene ripagato.

fi.ro.