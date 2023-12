Girfalco, ponte e Casabianca: i progetti del 2024

Il 2024 a Fermo vedrà importanti investimenti sul Girfalco, anche con il sistema di risalita meccanizzata. E poi, 800mila euro per sistemare strade e impianti sportivi, con la viabilità del territorio che viene potenziata dalla Regione, dal casello di Porto Sant’Elpidio in su, come spiegato dal sindaco Paolo Calcinaro nel corso della conferenza stampa di fine anno: "E’ l’anno in cui porteremo a casa progetti mai sognati prima, dal ponte tra Fermo e Porto San Giorgio alla rotonda di San Marco San Tommaso che si va ad unire a quelle di Torre di Palme e Molini. Non le sottovalutiamo queste cose – sottolinea il sindaco Calcinaro – dobbiamo concentrarci sull’importanza del ponte, a nord e a sud, sullo sviluppo che quel ponte deve portare. L’essenziale è farlo insieme con Porto San Giorgio, pianificando, eventi comuni, con un ponte complementare che farà guadagnare vitalità e servizi a tutti e due. Stiamo predisponendo gli incarichi per un piano particolareggiato a Marina Palmense per una piccola urbanizzazione leggera in più per un centro che diventa spazio di mare e di vacanza ma anche di residenza". E ancora, sarà l’anno di Casabianca, per cui si punta ad un finanziamento di un milione di euro.