Gli alunni della Collodi e i ritratti della bellezza

Si è tenuta l’iniziativa ‘Dedicato a te, donna’ promossa dal Tavolo della Legalità col patrocinio della Provincia. La classe IV della primaria ‘C. Collodi’ (dell’Isc ‘Rita Levi Montalcini’) ha partecipato con ritratti di donna realizzati durante l’anno. Attraverso un percorso nel mondo dell’arte, i bambini hanno cercato di superare gli stereotipi, che spesso diventano pregiudizi, sulla donna e sulla bellezza e hanno compreso che la bellezza non è una, che il bello si può esprimere in modi diversi, che si può e si deve guardare oltre l’aspetto esteriore e che in ogni persona c’è il bello, basta saperlo cercare. "Dopo un’iniziale titubanza, - racconta l’insegnante - i bambini si sono lasciati andare e hanno dedicato i loro disegni ad alcune donne della loro vita: le mamme e le maestre". In rappresentanza della classe, è toccato a Nicole Camilli, mostrare i disegni ispirati da Modigliani, Botero e Picasso, parlando della loro visione di bellezza.