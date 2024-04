Gli studenti cronisti delle classi II e III A

Ecco gli studenti cronisti delle classi II A e III A della scuola media Ramadori di Monte San Pietrangeli, che nella stesura degli articoli sono stati coordinati dalla prof Daniela Bastiani. Gli studenti della classe II A hanno riflettuto sul senso delle cosiddette ‘etichette’ con cui vengono identificate erroneamente le persone in modo superficiale dando giudizi affrettati senza conoscenza e frequentazione personale, causando disagi e senso di inadeguatezza nelle personalità intente a costruire e consolidare la propria personalità. La stessa classe ha riportato il preconcetto dell’etichetta, negli stereotipi di natura socio culturale. In modo approfondito ha fatto riferimento agli stereotipi di genere definendoli molto dannosi, perché non permettono di esprimere l’autenticità personale privandone l’intima libertà. La classe III A ha posto basi di riflessioni sui casi in cui gli stereotipi diventano discriminazioni, facendo riferimento a quelle di natura razziale.