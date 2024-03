Gli studenti protagonisti

Ecco gli studenti cronisti della classe III C della scuola secondaria di primo grado di Montefortino, che nella stesura degli articoli sono stati coordinati dalle docenti Enrica Ortolani e Laura Villa. Classe III C: Claudio Ciaffaroni, Michele Cruciani, Eleonora Ferraresi, Sveva Montuori, Aurora Orazi, Nicole Sciamanna, Marco Scoccia e Mariachiara Tizi. Per la redazione della pagina del campionato di giornalismo, gli studenti hanno rivolto le loro attenzioni alla pratica del tatuaggio. Hanno fatto ricerche sulla storia della cultura del tatuaggio, riportando le motivazioni sociali, religiose, personali che hanno spinto e spingono, ieri come oggi, tante persone a decorare la propria pelle. Hanno intervistato la loro prof, scoprendo la natura intima e consapevole di chi sceglie di farsi tatuare. Gli studenti, hanno inoltre realizzato un disegno a corredo degli articoli, ispirato al tatuaggio della stessa prof.