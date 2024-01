Graziani: "Per l’Atletico Ascoli il 2023 è stato straordinario"

Alla vigilia del ritorno in campo dopo la pausa natalizia con la sfida che vedrà l’Atletico Ascoli impegnato a Chieti, è stato il patron Graziano Giordani a suonare la carica in vista del difficilissimo girone di ritorno "Il 2023 per il nostro Atletico è stato un anno straordinario – ha ammesso il titolare dell’azienda ‘Graziano Ricami’ – Dico ‘nostro’ perché l’Atletico è di tutti e lo dico parlando sia a nome della famiglia Giordani che dei miei carissimi soci con i quali si è creata una perfetta armonia. Stiamo cercando di crescere giorno dopo giorno per costruire qualcosa di importante e al progetto Atletico Ascoli partecipano con entusiasmo tanti imprenditori importanti ascolani e non, che con il loro aiuto danno la possibilità di organizzare e rafforzare al meglio tutte le attività. E’ stato un 2023 straordinario soprattutto per aver raggiunto l’obiettivo importante della Serie D - ha proseguito Giordani - Un campionato che quest’anno presenta tante piazze storiche e con tifoserie calorose. Per noi confrontarci con loro è stimolante e allo stesso tempo gratificante. Abbiamo fatto una scelta diversa, allestendo una squadra dall’età media molto bassa, ma con giovani di prospettiva e siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo. Nel frattempo stiamo sviluppando diversi progetti nei territori montani, borghi bellissimi colpiti dal terremoto. L’intenzione è quella di poterli far ripartire, creando una sinergia tra loro con la Scuola Calcio, mettendo in campo l’esperienza e l’organizzazione dell’Atletico Ascoli".

E ancora. "Il nostro quartier generale è ai Campi Agostini, ma siamo dislocati anche a Venarotta, dove si allena la prima squadra, giocano le partite le giovanili e dove da qualche anno abbiamo organizzato una piccola Scuola Calcio di circa 50 ragazzi – prosegue il patron Graziano Giordani –. Ai Campi Agostini siamo pronti ad intervenire con dei progetti importanti per migliorare la struttura per favorire il lavoro al settore giovanile. Anche a Venarotta, dove c’è già un campo sintetico di ultima generazione, si stanno facendo importanti interventi che porteranno a breve ad avere un Centro Sportivo moderno e funzionale. Poi certamente l’obiettivo principale è conquistare la salvezza e rimanere in Serie D".

Mister Simone Seccardini, invece, si è soffermato sul difficile match di questo pomeriggio alle 14.30 allo stadio ‘Angelini’ di Chieti. "Affronteremo una società che alle spalle ha anni di professionismo e una tifoseria caldissima – ha dichiarato il tecnico dell’Atletico – e questo dovrà fungere da stimolo per farci rendere al meglio. Come ripeto spesso dovremo essere umili e avere rispetto di chi abbiamo di fronte, ma essere consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre capacità".

Valerio Rosa