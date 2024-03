Guglielmi nominato presidente

Nella sala congressi dell’hotel ristorante Il Caminetto è stata formalizzata la costituzione del comitato di Fermo dell’Ipa, International police association, la prestigiosa associazione alla quale aderiscono tutte le forze di polizia, ovvero carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, capitaneria di porto, polizia penitenziaria, vigili del fuoco e polizia locale. All’evento costitutivo ha presenziato il segretario generale Ipa, Pasquale Manente, che ha portato i saluti del presidente nazionale della sezione Italia, Nicolangelo Pezone. Sono stati eletti per acclamazione il presidente Mario Guglielmi che rimarrà in carica per il quadriennio 2024-2028 e avrà come collaboratori oltre che il vicepresidente Francesco Ciro Luigi Pavia, il segretario Mattia Bonfigli, il vicesegretario Moreno Alessandroni, il tesoriere Marco Valeriani, il vicetesoriere Fabrizio Stanghetta. Membri supplenti Fabio Paradisi e Paolo De Angelis. Nel corso della serata sono intervenute alcune autorità locali che hanno espresso il loro plauso per la costituzione del comitato locale di Fermo. "L’Ipa – ha spiegato Guglielmi - è un’associazione apolitica e apartitica che si propone di perseguire, senza distinzione di grado, sesso, razza o religione, il nobile scopo di diffondere l’unione, l’amicizia e la cooperazione fra gli appartenenti alle diverse forze di polizia e nel contempo di elevarne il livello culturale attraverso i convegni formativi che vengono organizzati sul territorio che interessano anche l’ambito sportivo". Tra le varie attività in itinere, che il neodirettivo Ipa si è prefissato, vi è quella di incontrare gli studenti delle scuole del Fermano, per promuovere la cultura della legalità per una maggiore consapevolezza dei valori sociali. La serata si è conclusa con una cena sociale a cui hanno partecipato soci, amici e sostenitori del neo costituito comitato locale.

f.c.