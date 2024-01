Guzzanti e Tirabassi al teatro ‘Cicconi’

Due bei nomi del panorama teatrale (e televisivo) italiano, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi approdano, domenica, al teatro ‘Cicconi’, con lo spettacolo ‘Le verdi colline dell’Africa’. Si tratta di un personale tributo della Guzzanti (suoi i testi e la regia) allo scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke, autore di ‘Insulti al pubblico’, testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla. Infatti, non c’è storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prende di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. Quello che andrà in scena (con inizio alle ore 17) è sì, uno spettacolo, ma soprattutto un gioco che ruota intorno a un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza, il tutto con protagonisti due attori che sono una assoluta garanzia. Biglietti: 23 euro (20 euro con riduzioni), su vivaticket.com o biglietteria del teatro.