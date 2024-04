"Ho perso il controllo del mio appartamento"

Visto da fuori sembra un film di quelli distopici, dove la realtà diventa quasi assurda. È la storia di una fermana, proprietaria di un appartamento di Lido Tre Archi che fino a qualche tempo era regolarmente affittato. Quando la casa si è vuotata, è cominciato l’incubo, la donna, che non vuole si pubblichi il suo nome per paura di ritorsioni, ha di fatto perso il controllo del proprio appartamento: "Degli sconosciuti si sono accorti che la nostra casa era vuota e si sono introdotti nell’appartamento, ho cambiato per tre volte la serratura e alla fine hanno persino smurato una parte della porta blindata. Ovviamente ho fatto la denuncia, le forze di polizia sembra abbiano le mani legate, li prendono ma dopo poco sono ancora lì". I l risultato è che la casa è del tutto rovinata, piena di sporcizia, gli sconosciuti entrano la sera e lasciano rifiuti, resti di siringhe e droga, sporcizia varia, una situazione invivibile.

"Io ho rinunciato a spendere i soldi per quell’appartamento, nemmeno si chiude più la porta. E anche a pulire non riesco, non posso nemmeno entrare da sola perché ho paura, a casa mia. Ci sono avanzi di cibo, danni enormi alla struttura, una situazione di degrado totale. Un giorno abbiamo trovato una bici che era stata rubata, era abbandonata dentro casa mia. I carabinieri l’hanno presa e restituita ai proprietari ma più di questo non si riesce a fare. Mi spiace molto questa situazione, mi dispiace aver perso il controllo di casa mia, in un quartiere bello dove si sta facendo tanto, si spendono soldi per strutture e palestre e poi però restano queste storie e non cambia mai niente. Tra l’altro questi individui spesso hanno dato fuoco a delle cose, hanno una stufetta a gas per scaldarsi, può essere pericoloso, a mio avviso – conclude amareggiata –. Chiedo l’aiuto di tutti, perché si risolva una volta e per tutte questo problema che sta rovinando la vita a tante brave persone che a Lido Tre Archi vorrebbero vivere in pace".

a. m.