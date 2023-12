I baby tennisti continuano a mietere successi

Continuano a macinare successi i baby tennisti del circolo tennis di Porto San Giorgio, la cui scuola è considerata dalla federazione italiana del gioco tennis tra le migliori a livello nazionale. Il circolo sangiorgese ne è legittimamente orgoglioso e ci tiene a far conoscere a livello nazionale le imprese dei suoi allivi, maschietti e femminuce. La protagonista del giorno è Camilla Del Giovane under 11 che è allenata dal tecnico Miguel Damantopulos. A lei il Circolo rivolge le più sentite congratulazioni per la qualificazione Under 12 al prestigioso Torneo Lemonbow di Roma.