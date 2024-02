I canarini volano nella tana della Virtus Entella: "I complimenti mi fanno incavolare, voglio i punti"

Tutto pronto al Comunale di Chiavari per la sfida tra Virtus Entella e Fermana: fischio d’inizio in programma per le 14 di oggi. Gialloblù che arrivano alla sfida dopo il pareggio casalingo contro la Spal, che poteva regalare qualcosa in più. Ma ora testa solo ai liguri per provare a strappare punti preziosi, nonostante la trasferta sia davvero ostica. Vero che la squadra di Gallo sta disattendendo le aspettative di inizio stagione che la davano nei primissimi posti del girone B, ma resta una squadra importante con uno dei monte ingaggi più alti dell’intero campionato. Misuraca e compagni lo sanno, ma hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Vedi le gare contro le più quotate Cesena e Perugia, perse solo negli ultimi minuti. La squadra nella mattinata di sabato ha svolto la rifinitura al Pelloni di Porto San Giorgio. Dopo la "trasferta" al Recchioni, dove i gialloblù si sono allenati per oltre una settimana, la squadra di Protti da giovedì si è allenata sul sintetico dato che a Chiavari il campo è artificiale. Partenza nel pomeriggio in pullman per poi passare la notte in Liguria e arrivare riposati alla gara. Alla vigilia, mister Stefano Protti ha analizzato la sfida: "Sarà un altro match che ci mette di fronte a una buona squadra. Ma, come dico sempre, noi dobbiamo guardare solo noi stessi e dobbiamo continuare a fare delle buone partite e invertire il trend: fare risultati oltre che buone prestazioni. Molte volte non ci riusciamo per una serie di motivi. Dobbiamo migliorare nelle sfumature, sia in fase offensiva che in quella difensiva. L’idea è quella di cercare di fare meglio". Le sconfitte all’ultimo contro Cesena e Perugia, e un pareggio che stava stretto contro la Spal hanno portato mister Protti e la squadra a ricevere tanti complimenti, ma i punti scarseggiano. Un aspetto che l’allenatore non gradisce molto, anzi: "Mi sento preso per i fondelli quando mi fanno i complimenti e facciamo pochi punti. Mi piacerebbe far incazzare le avversarie e magari portargli via tre punti senza che ci facciano tanti complimenti". Protti conclude parlando degli avversari: "La Virtus Entella ha cambiato molto, anche nella sessione invernale di calciomercato. Si è ringiovanita, tenendo comunque quei quattro/cinque giocatori con un’esperienza importante. Squadra molto dinamica con dei buoni giocatori e che si potrà giocare i posti per i playoff andando avanti". Intanto, negli anticipi del girone B giocati venerdì, la Spal, dopo aver pareggiato in trasferta contro la Fermana, conquista un punto anche al Mazza contro l’Arezzo. Ferraresi che dunque portano il quintultimo post momentaneamente a +11 dalla Fermana. Ricordiamo che i playout si potranno disputare solo se la penultima ha un distacco inferiore di otto punti rispetto alla sedicesima. Calcoli doverosi da fare in vista della sfida dei gialloblù contro l’Olbia nel prossimo weekend.

Filippo Rocchi