I defibrillatori in città diventano cinque

Arriva a 5 in numero dei defibrillatori presenti sul territorio cittadino: domani, alle ore 11, l’ultimo apparecchio in ordine di tempo, sarà collocato a ridosso del palazzo di via Alpi 25, nella zona industriale di Villa Luciani. L’iniziativa, così come è avvenuto per i quattro defibrillatori esistenti e già funzionanti a disposizione della popolazione in diverse zone della città, è della Pubblica Assistenza Croce Gialla. E’ stata resa possibile grazie alla generosa donazione dell’apparecchiatura salvavita in caso di attacco cardiaco da parte di uno dei membri del direttivo, Marco Marchini, da vent’anni vicino al sodalizio, che in questa occasione ha confermato il suo altruismo e la sua sensibilità alle tematiche della sanità, soprattutto nell’emergenza. Ma non finisce qui perché la teca allarmata in cui sarà custodito il defibrillatore è anch’essa frutto di una donazione, dell’Inner Wheel Club di Montegranaro distretto 209.