I due graphic designer Donatella Mancini e Roberto Guarnieri premiati al Vinitaly

È una punta di orgoglio per le Marche il successo riportato dall’agenzia creativa Meghouse di Porto San Giorgio. I due graphic designer Donatella Mancini e Roberto Guarnieri si sono aggiudicati quattro premi all’edizione 2024 del prestigioso concorso Vinitaly Design Award, con il progetto di comunicazione realizzato per i vini del brand "LeProfondità" della regione Molise. Lo studio Meghouse ha ottenuto ottimi punteggi rispettivamente nelle categorie Red Wine (il massimo premio), White Wine, Rosè Wine e Series. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 13 aprile durante l’evento di gala presso il Teatro Ristori di Verona. "Per noi è stato un vero onore ricevere questi premi – dichiarano con emozione i graphic designer Donatella Mancini e Roberto Guarnieri, in particolare perché conferiti nell’ambito del Vinitaly, ad oggi la più importante fiera italiana del settore vitivinicolo. Il progetto di comunicazione per "LeProfondità" è stato un lavoro a quattro mani: siamo voluti scendere proprio nelle ‘profondità’ di una storia, di un concetto, di un prodotto: questa è stata la nostra missione". "LeProfondità" è una start-up tutta al femminile di cui è co-fondatrice del brand Sandra Palombo, amministratore unico della Cobalto srl, e segna un primato importante: quattro vini molisani affinati in mare per 6-8 mesi, a 38 metri di profondità e a 6 miglia dalla costa, che oggi riemerse dai fondali restituiscono nel bicchiere un’esperienza sensoriale unica. L’agenzia creativa Meghouse ha curato l’intera brand identity: dal logo, che richiama il tridente di Poseidone e la forca dei contadini, ai nomi delle etichette, ispirati alle conchiglie del mar Mediterraneo con uno studio condotto anche presso il Museo Malacologico di Cupra Marittima. Fino alla realizzazione del concept grafico e promozionale. "Quando ci avviciniamo a un progetto nuovo, ci soffermiamo sul concetto di etimologia e quando abbiamo letto il nome del brand "LeProfondità", quella parola ha assunto un suono e un riverbero profondo". Il progetto di comunicazione della Meghouse si completa con un video emozionale che racconta il territorio, la tradizione agricola, la terra e la poesia del mare, tutti aspetti racchiusi in una bottiglia.