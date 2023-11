I giovani della scuola Tennis conquistano il torneo provinciale

La squadra formidabile dei giovani virgulti della scuola Tennis del Circolo di Porto San Giorgio si aggiudica il torneo provinciale per l’annata 2015 nella provincia di Ascoli Fermo. Gli splendidi ragazzini nel Circolo Tennis sangiorgese capitanati dal maestro Antonio Di Paolo arrivano tutti e quattro in semifinale dimostrando il loro indiscusso valore in ambito provinciale. Il magico quartetto classe 2015 è convocato anche nei raduni provinciali under 10 che parteciperanno alla coppa delle province in programma ad aprile in ambito nazionale. I quattro baby tennisti, tutti del circolo tennis Porto San Giorgio son: 1 cl Pietro Tascini; 2 cl Vittorio Ruggeri, 3 cl Edoardo Ruggiero, 4 cl Paolo Andolfi. Non è una sorpresa che la scuola tennistica di Porto San Giorgio guidata dal maestro Antonio Di Paolo sforni in continuazione piccoli campioni della racchetta. Non per nulla è considerata una delle migliori scuole di tennis a livello nazionale. Tra i tanti che l’hanno frequentata una citazione merita Elisabetta Cocciaretto.