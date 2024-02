I gruppi storici saranno ospiti al ‘Villaggio’ del Festival di Sanremo

I Comuni di Fermo, Ortezzano, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano con i loro gruppi storici saranno ospiti al ‘Villaggio’ del Festival di Sanremo, una vetrina importante per la promozione del territorio e delle rievocazioni storiche. La delegazione Fermana partirà venerdì 9 febbraio e sarà ospitata all’interno degli spazi del ‘Villaggio del Festival’ che offrirà tre spazi molto prestigiosi dal punto di vista architettonico e ambientale dove appunto i cortei potranno mettere in mostra le loro qualità ma soprattutto il territorio.

"La cultura è sempre un veicolo privilegiato per far conoscere le nostre eccellenze e poterlo fare all’interno di una rassegna che richiama migliaia di ospiti – spiega il sindaco di Servigliano Marco Rotoni – è senza dubbio un occasione di sfruttare. Il Villaggio del Festival è un momento di promozione ideato a cresciuto parallelamente al Festival della canzone italiana, questo significa avere a disposizione un palcoscenico privilegiato. I nostri ragazzi: alfieri, tamburini, sbandieratori, avranno l’occasione di farsi ammirare e allo stesso tempo richiamare potenziali visitatori nel Fermano". In vista di questa trasferta, i gruppi di Fermo, Ortezzano, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano stanno allestendo un programma di alto profilo dove tradizione, storia e tipicità si uniscono. Negli ultimi anni la Marche hanno raccolto l’interesse di tour operator internazionali catturati dal fascino unico di una terra unica come che in pochi chilometri riesce ad unire mare, collina, montagna, cultura, storia e gastronomia.

a.c.