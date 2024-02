I numeri della Protezione Civile

Durante il recente raduno dei soci del Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato tracciato un bilancio dell’attività svolta nell’anno appena trascorso ed è emersa, ancora una volta, "un’attività intensa a preziosa". I numeri: 1839 le ore di servizio che, rapportate ai 20 volontari, significano circa 90 ore a testa, di cui 30 dedicate alle emergenze che, complessivamente, hanno impegnato le forze della Protezione Civile per 600 ore; 69 i servizi effettuati di cui 11 hanno riguardato emergenze comunali (alluvioni e monitoraggio dei fiumi); 4 emergenze regionali (alluvione di Senigallia e ricerca persone); 2 i corsi di formazione effettuati; è stato garantito il servizio mensile della consegna dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose; sono stati percorsi circa 5mila km con i mezzi in dotazione al Gruppo Comunale per effettuare i vari servizi.