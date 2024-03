"I punti saranno determinanti"

Il direttore sportivo della Fermana ha presentato così il derby contro l’Ancona: "Affrontiamo una gara importante come lo sono tutte quelle che noi abbiamo di fronte da qui al termine della stagione. I punti sono determinanti e lo sappiamo benissimo. La gara è ancor più importante quella di domani perchè è un derby e sappiamo quello che vuol dire per tutto l’ambiente e per i nostri tifosi. Cercheremo di dare loro una grande soddisfazione gettando in campo tutto quello che abbiamo". Tifosi che nella giornata di domenica si erano presentati al campo per chiedere le dimissioni di Protti dopo il pareggio contro l’Olbia. La società però si è compattata attorno al suo allenatore dandogli piena fiducia. Ad Ancona però il mister sa di giocarsi tanto. Andreatini continua: "Chiaro che in campo ci sono due squadre che hanno bisogno assolutamente di fare risultato".

Fi. Ro.