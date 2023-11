I ragazzi dell’Itt Montani a raccogliere le olive

I ragazzi dell’Agraria di Montegiorgio raccontano le esperienze vissute nel mese di ottobre a scuola, riscoprendo gesti della tradizione. Si sono ritrovati in un oliveto, in località di Curetta di Servigliano, messo a disposizione dall’azienda agricola Morelli convenzionata con l’Itt Montani, per la raccolta delle olive, mansione rientrante nelle attività riconosciute nel pcto: "Per un paio di giorni, noi ragazzi del triennio ci siamo cimentati nel raccogliere le olive, esperienza attraverso cui abbiamo potuto vedere e constatare gli elementi costituenti un cantiere per la raccolta delle olive e le varie fasi che si susseguono durante tale operazione. La bellissima giornata autunnale è stata senza dubbio lunga e faticosa, ma è trascorsa facilmente, poiché intervallata da momenti conviviali, come si è abituati a fare nelle lunghe giornate lavorative nei campi". Non sono mancati stornelli e le tradizionali lasagne con l’arrosto.