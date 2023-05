’I teatri del mondo’ Conto alla rovescia per gli spettacoli

Il programma della 34a edizione de ‘I teatri del mondo’, dal 15 al 22 luglio, è pronto con l’attesa e consueta raffica di spettacoli (44) e i laboratori creativi. Per la giuria dei ragazzi, le iscrizioni si apriranno il 5 giugno e, di solito, i 150 posti disponibili vengono subito polverizzati. Il pomeriggio e la sera delle giornate del festival sono riservati agli spettacoli di teatro per ragazzi, le mattine sono dedicate a laboratori per tutte le età che si terranno alla scuola Aladino. Dal 17 al 19 luglio: un laboratorio di creazioni artistiche con Sara Perugini, dal titolo ‘Svegli? Sogniamo’ per bambini dai 6 ai 10 anni, guidati attraverso un percorso creativo tra cappelli di maghi, dipinti ispirati a Mirò, il leone del Mago di Oz e altre creature; il ‘Teatro al quadrato’ propone un laboratorio di teatro ‘Revolutionary Dreams’ (11-15 anni), mentre si intitola ‘Un mare di danza, un telo spettacolo color mare’ il laboratorio di danza di Marisa Di Cecca (6-8 anni). Dal 20 al 22 luglio: ‘Una casa molto rumorosa’, laboratorio di musica con Stefano Rocchetti (7-11 anni); ‘In viaggio nell’artistica jungla di Elmer’, laboratorio teatral musicando con la musicista e musicoterapeuta, Claudia Coccia (6-8 anni); infine, ‘Scena aperta’,laboratorio di teatro e video per bambini dai 7 ai 10 anni. Info: iteatridelmondo.it