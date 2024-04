I tifosi si mobilitano per Alessandria. L’associazione organizza un pullman

Quella di Alessandria sarà una delle trasferte più lunghe e difficili per i tifosi. Oltre 1000 chilometri tra andata e ritorno per raggiungere la città piemontese. Ma l’amore per la maglia e la possibilità di playout che si fa sempre più nitida sta spingendo decine e decine di supporters gialloblù ad acquistare il biglietto per Juventus Next Gen-Fermana. Prevendita obbligatoria che chiuderà sabato alle 19. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della Juventus: 5 euro per gli under 20, 10 invece il costo per il biglietto intero. Per chi vorrà seguire la squadra l’associazione ’Solo Fermana’ sta organizzando il pullman per lo stadio Moccagatta. Per iscriversi ci si potrà recare alla Ferramenta Morroni, zona Santa Caterina, e lasciare la quota di 50 euro. Il pullman partirà domenica alle 9 dallo stadio.