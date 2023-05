I volontari ripuliscono la fontana

Un gran lavoro quello che stanno facendo i volontari di Arkeo da qualche giorno a questa parte, nel ripulire e ripristinare la storica Fonte Zoppa (lungo l’omonima via). La fonte era stata letteralmente sommersa dalla vegetazione spontanea, in uno stato di totale incuria. Dopo aver chiesto l’autorizzazione al Comune, un gruppo di volontari, Fabio Rogani, Mirco Parmigiani, Roberto Tomassetti, capeggiati dal presidente di Arkeo, Filippo Quintili, si sono armati di buona volontà, tenacia e impegno per riportare alla luce l’antica fonte che rappresenta uno dei siti storici più importanti del territorio comunale. Dopo giorni di lavoro, la rimozione di erbacce, sterpaglie e arbusti è a buon punto tanto che la costruzione muraria di Fonte Zoppa adesso è nuovamente visibile, offrendo peraltro un colpo d’occhio piuttosto suggestivo. Resta la parte più impegnativa ovvero completare l’operazione che consentire di ripristinare anche il circolo dell’acqua, rendendola nuovamente funzionante. Per farlo, occorre rimuovere l’ostruzione presente lungo la condotta che impedisce all’acqua di finire nelle vasche, dirottandola verso i campi, spesso provocando allagamenti. L’obiettivo che si sono dati questi volenterosi è di riuscire a portare a termine la mission per l’estate. Dopodiché si tratterà di provvedere alla manutenzione periodica di Fonte Zoppa. "L’auspicio – dicono i soci di Arkeo – è che ci siano altre iniziative simili a questa per il recupero di altre fonti presenti nel nostro territorio" .

Marisa Colibazzi