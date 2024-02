Identificati e denunciati due ladri

Doppio furto, doppia indagine, due ladri smascherati. I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno concluso con successo due importanti operazioni. Nel primo caso, a seguito della denuncia presentata da un residente, i militari dell’Arma hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un algerino di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, accusato di furto aggravato. La sua identificazione è avvenuta grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il nordafricano aveva sottratto uno smartphone che la vittima aveva momentaneamente adagiato per utilizzare un distributore automatico sito in Via Battisti. Il valore del furto subìto ammonta a circa 200 euro. Nel secondo caso, sempre a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno deferito alla competente autorità giudiziaria un altro tunisino di 37 anni, anche lui pregiudicato e senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato. La denuncia è stata formalizzata da un commerciante del posto. L’individuazione del responsabile è avvenuta grazie all’esame delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e alla successiva identificazione fotografica. Il nordafricano è stato riconosciuto come l’autore del furto commesso il 4 gennaio scorso all’interno del Bar "Stile Libero". Il malvivente, dopo aver forzato la porta laterale, si era introdotto nel locale e aveva asportato dalla cassa la somma di 400 euro. Questi due casi evidenziano ancora una volta l’importanza della costante azione dei carabinieri nella lotta contro il crimine e nella tutela della sicurezza dei cittadini. Il loro prezioso lavoro, supportato dalla collaborazione della cittadinanza attraverso la denuncia dei reati, permette di individuare e perseguire i responsabili, garantendo un paese più sicuro.

fab.cast.