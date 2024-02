Il bilancio della Carifermo: "Questi numeri rappresentano l’elevata solidità della banca"

Una banca solida, con un bilancio del tutto positivo e un’attenzione costante al territorio. Il Cda della Carifermo Spa, presieduto da Alberto Palma, ha approvato gli schemi di bilancio dell’esercizio 2023, un momento fondamentale nel percorso della banca del territorio. "L’Istituto bancario fermano, anche nello scorso anno, presenta un bilancio positivo i cui dati testimoniano e rafforzano ancora una volta l’elevata solidità patrimoniale della Banca, oltre alla capacità di interpretare al meglio le esigenze dei territori in cui opera, sia per le famiglie che per le imprese", spiega il direttore generale Ermanno Traini. Nel 2023 i crediti in bonis lordi hanno raggiunto 1.173,8 milioni di euro (più 1,9 per cento rispetto al precedente esercizio). Aumentano anche le erogazioni di prestiti a famiglie e imprese che raggiungono oltre 300 milioni di euro.

Continua il trend di diminuzione dei crediti deteriorati, sia lordi che netti, che testimonia la particolare attenzione che la Banca ha posto alla qualità del credito, consentendo il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano Npl approvato dall’Istituto e la capacità di gestione del comparto da parte della struttura. La raccolta totale ha registrato un incremento del 4,6 per cento rispetto al precedente esercizio, raggiungendo 3.620 milioni di euro, con una crescita della raccolta indiretta totale che aumenta del 14,8 per cento evidenziando una crescita del risparmio gestito e assicurativo e previdenziale rispettivamente del 4,9 per cento e del 2,5 per cento, mentre di rilievo è il segno positivo sull’amministrato pari al più 55,1 per cento. Il cost/income risulta pari a 56,29 per cento ed il CET 1 ratio si posiziona a 21,15 per cento denotando l’elevato livello di efficienza e patrimonializzazione della Banca. La redditività resta su livelli soddisfacenti, grazie al margine finanziario e alla crescita delle commissioni. Risultati che rafforzano Carifermo nel ruolo di Banca del territorio, forte di una relazione stabile e costante con i suoi clienti, vicina a famiglie ed imprese, attenta ad ogni loro necessità, in tutti i territori serviti grazie alle 56 Filiali presenti nelle province di Fermo, Macerata, Ascoli, Ancona, Teramo, Pescara e Roma.

Aggiunge il direttore Traini: "Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un bilancio che descrive perfettamente una banca che vuole essere principale interlocutrice del territorio, lo vuole servire con competenze, rapporto fiduciario nei grandi e piccoli comuni, nelle aree industriali o agricole/artigianali, tutelando i più fragili. Il fattore umano resta fondamentale così come il servizio, la celerità delle risposte, la filiera corta, prestando forte attenzione alla consulenza ed alla digitalizzazione. Questo bilancio racconta di una clientela che continua a darci fiducia, che cresce, in un anno in cui abbiamo avviato un importante efficientamento della rete distributiva, lavorando quotidianamente, per offrire un livello di servizio migliore, basando il rapporto sulla correttezza e sulla trasparenza della relazione. Nuove sfide ci attendono in questo 2024, come l’ampliamento dell’area di competenza a nord, con l’apertura di una nuova Filiale ad Ancona. Ringrazio tutte le persone della Banca che con il loro impegno, la professionalità, la passione e determinazione, giorno dopo giorno, consentono che questa affascinante storia possa proseguire dal 1857, nonostante le difficoltà dei mercati". Il Presidente Alberto Palma, nel commentare i dati del bilancio, ne sottolinea la positività e ribadisce l’importanza del ruolo di una Banca locale solida e ben gestita come Carifermo, ai fini del sostegno all’economia locale, con la riconoscenza per chi ha lavorato per raggiungere risultati tanti positivi, il ringraziamento ai clienti per la fiducia e un pensiero carico di affetto per il suo predecessore, lo scomparso Amedeo Grilli, il quale, con la sua opera lungimirante, con grande impegno e rigore ha favorito il raggiungimento dei positivi risultati.

