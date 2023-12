Il brodetto sangiorgese festeggia il marchio De.Co.

"Il vero brodetto sangiorgese" gode fama di essere il piatto più prezioso della tradizionale cucina di cui Porto San Giorgio mena vanto e sfrutta nella promozione turistica. Domenica prossima, 10 dicembre, il vero brodetto griffato sangiorgese sarà il protagonista della festa che l’amministrazione e gli operatori della marineria locale gli hanno dedicato ricorrendo i 10 anni dell’ottenimento della certificazione De.Co. (Denominazione Comunale di origine). La manifestazione si terrà al porto peschereccio, nei locali del mercato ittico e del Pic Pesca. La De.Co. è un riconoscimento istituito per tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un’attività agroalimentare o un prodotto dell’artigianato in stretta correlazione col territorio. Il programma della festa prevede lo svolgimento di una tavola rotonda nel mercato ittico sul tema "Il Brodetto De.Co. sangiorgese", a cui interverranno il sindaco, Valerio Vesprini, il comandante della guardia costiera, tenente di vascello Angelo Picone, e il vice presidente del Co.Ge.Pa. Consorzio piccola pesca artigianale, Basilio Ciaffardoni. Seguiranno la visita guidata all’impianto portuale, l’illustrazione delle varie attività di pesca e il tipo di barche usate. Quindi un pranzo al Pic Pesca con menù a base di pesce, comprensivo del brodetto sangiorgese. Costo 25 euro, posti disponibili una sessantina. Nel caso siano tanti a non trovare posto, il pranzo potrebbe essere ripetuto.

La storia del brodetto è legata alla tradizione gastronomica degli abitanti del borgo marinaro di Porto San Giorgio che erano soliti preparare questa pietanza utilizzando la parte del pescato che non poteva essere destinata al mercato per via della qualità, della piccola taglia o per colpa di qualche difetto. Così questo piatto popolare nel corso degli anni ha subito delle evoluzioni sempre più raffinate ed è diventato una delle tipicità gastronomiche di Porto San Giorgio e delle Marche.

Nella preparazione del brodetto è vietato l’utilizzo del pesce congelato, il pescato deve essere del mare Adriatico centrale e vi è l’obbligo di utilizzare prodotti ed ingredienti locali, dal pane all’olio. La ricetta è codificata e si deve utilizzare solo il pesce consentito: Sgombro, Gattuccio, Palombo, Merluzzo, Suro, Scorfano, San Pietro, Gronco, Triglia, Merlano, Baraccola, Razza, Rana Pescatrice, Tracina, Gallinella di mare, Pesce Prete, Pannocchia, Seppia, Calamaro, Totano, Moscardino, Mazzancolla, Cefalo e Granchio.

Silvio Sebastiani