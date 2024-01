Il campionato italiano di boccette dà spettacolo. Boom dal vivo e sul web

Un grande successo la finale del campionato italiano a squadre di prima categoria specialità boccette, che si è svolto nella bocciofila. L’evento è stato organizzato e gestito dalla Csb ‘Azzolino’ società grottese che proprio lo scorso anno ha festeggiato i 50 anni della fondazione, con il patrocinio della Fsbb (Federazione italiana sport biliardo e bowling) e il Comune di Grottazzolina. In due giorni si sono alternati sui tavoli da gioco circa 150 atleti provenienti da 6 regioni italiane, portando a Grottazzolina i maggiori interpreti di questa specialità. Dopo le batterie eliminatorie, domenica pomeriggio si sono svolte le finalissime che ha laureto il Csb Olimpico Modena composto da: Carlo Sandrini, Paolo Vitelli, Andrea Pinardi, Andrea Messori e riserva Fabio Corradini Campione italiano a squadre di biliardo boccette prima categoria. Al secondo posto la Csb Straiff di Forlì con Luca Monduzzi, Valentino Cristorofi, Massimo Cicali e Daniele Ricci. Sul terzo gradino del podio ex equo la Bussecchio Forlì con Alex Galli, Matteo Grilli, Davide Calubani e Iuri Minoccheri; e la Tex Master Novellara composta da: Daniele Gavioli, Luca Benvenuti, Christina Gasperini, Stefano Bussei e Claudio Gualandrini. "Per Grottazzolina ospitare questo evento è motivo di orgoglio – commenta il sindaco Alberto Antognozzi – noi abbiamo offerto il nostro contributo logistico, ma va riconosciuto l’impegno della società. Una manifestazione nazionale che ha contribuito a far conoscere il territorio". "La Csb Azzolino ci ha abituato a grandi risultati – dichiara Simone Cardelli, delegato della Fsbb – e questo è un grandissimo evento, su questi tavoli si sono esibiti i migliori atleti d’Italia". "E’ stato impegnativo - sostengono Paolo Santarelli e Giuseppe Fratini, presidente e vice della Csb Azzolino – organizzare questa manifestazione ma i risultati ci premiano degli sforzi sostenuti. In appena due giorni le gare sono state viste in streaming raccogliendo migliaia di visite. Ringraziamo tutti i collaboratori e gli sponsor".

Alessio Carassai