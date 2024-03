Il Comitato 5 Luglio organizza una raccolta fondi ’Sos Gaza’

Il Comitato 5 Luglio, in collaborazione con l’associazione Amici della Mezzaluna rossa palestinese in Italia, è in questo periodo presente, tutti i giorni, in Piazza del Popolo, dalle 17.30, con uno spazio organizzato per la campagna di raccolta fondi denominata ’Sos Gaza’. "La situazione in Palestina e particolarmente a Gaza, sotto assedio ormai da oltre cinque mesi, ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio genocidio in violazione palese dei diritti umani e delle convenzioni internazionali, spiegano gli organizzatori, Si calcola che siano stati uccisi più bambini a Gaza in questo lasso di tempo che nei conflitti in tutto il mondo negli ultimi quattro anni. In questo momento fonti Unicef stimano che un terzo dei bambini soffra di malnutrizione acuta; sono scomparsi del tutto beni essenziali e generi alimentari primari, mentre gli scarsissimi prodotti che riescono ad entrare non possono rimpiazzare, per via delle massicce restrizioni in atto, le scorte esaurite". Abdellah Labdidi, Imam di Fermo e membro del Comitato 5 Luglio, sottolinea: "Di fronte all’impotenza delle istituzioni internazionali e alla complicità delle potenze mondiali non resta altro che rivolgersi a tutte le persone libere per sostenere la giusta causa del popolo palestinese, per un domani migliore di giustizia, libertà, dignità". Le donazioni, possono essere versate in tre modalità (conto corrente postale, postagiro online, bonifico bancario) e saranno devolute alla Mezzaluna di Gaza, che fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.