Il Comune a caccia di fondi per il porto peschereccio

La cifra di 999.187,44 è il considerevole finanziamento che l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio si appresta a chiedere alla Regione con la partecipazione al bando unico Pesca ed Acqua coltura per interventi dell’area portuale del porto peschereccio per le quali pere la giunta municipale ha approvato la progettazione di fattibilità tecnico economica di due lotti A e B. L’amministrazione ha voluto così manifestare la volontà di porre mano allo sviluppo della zona portuale riservata ai motopescherecci per migliorare le attività connesse alla pesca.

Il progetto prevede due interventi sul distributore di carburante e sui box per le attrezzature. Il vice sindaco con delega di assessore alla pesca, Fabio Senzacqua spiega: "Dato atto che per la diversità tra le due infrastrutture da riqualificare, pompa di gasolio e magazzini, il progetto è stato realizzato in due stralci funzionali da affidare separatamente in modo da accelerare i tempi di realizzazione". Il vice sindaco è oltremodo fiducioso sul fatto di intercettare a fondo perduto il quasi milione di euro necessario per l’attuazione delle opere programmate.

Del resto il vice sindaco si è rivelato essere un forte collettore di fondi pubblici. L’amministrazione nel 2024 ne ha avuti per otre 10 milioni per i quali il sindaco Valerio Vesprini giustamente mena vanto. L’osservazione da fare eventualmente è che non sempre il numero delle opere attuate è direttamente proporzionale a quello delle cospicue somme conseguite.

In merito alla progettazione di fattibilità tecnico economica, la giunta municipale l’approva, visti tutti gli atti elaborati e alla stessa collegati, con particolare riguardo ai due lotti A e B presi in considerazione, il primo all’intervento al distributore ed il secondo ai box per 999.187,44 euro.

Silvio Sebastiani