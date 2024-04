Il coraggio della ragazzina contro i bulli. Così la prima visione per la scolaresca

‘Neve’ è un film prodotto da Simone Riccioni uscito al cinema lo scorso 7 marzo. Il titolo riprende il nome della protagonista, una bambina di undici anni, vittima di bullismo e cyberbullismo, che viene presa in giro perché la mamma lavora in un trotificio. La madre lo scopre e decide di combattere il mutismo in cui si chiude Neve, iscrivendola ad un corso di teatro, dove la ragazza conoscerà Leonardo. Tra Leo e Neve nascerà un legame speciale, che li condurrà a scoprire un’importante verità. ‘Neve’ è un film profondo che fa ridere e anche piangere. La protagonista trascorrerà con Leo momenti belli e giornate difficili per le continue offese subite. Il film ricorda che il bullismo va contrastato, pertanto siamo responsabili di quello che facciamo, e di quello che non facciamo. Questo contenuto citato nel film ci ha colpito molto perché offre uno spunto per riflettere sulle nostre azioni volte a diventare persone migliori. se si comprendono i propri sbagli. Così Leo riuscirà a diventare un uomo migliore capendo il suo più grande errore. ‘ La nostra scuola ha avuto l’opportunità di vedere questo magnifico film in anteprima. E’ stata una bellissima esperienza.