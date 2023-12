Il gran finale degli eventi con il concerto di Cristina d’Avena

"Il gran finale del cartellone natalizio 2023 di Porto San Giorgio caratterizzerà e si svilupperà per l’intero mese di gennaio 2024". Il sindacio Valerio Vesprini spiega tale enunciato nei seguenti termini: "Abbiamo organizzato il Gran Finale del cartellone spalmandolo in tutto il mese di gennaio dopo averlo fornito di un consistente numero di iniziative molto valide dal punto di vista della quaità. Il tutto allo scopo di mitigare il distacco che si crea tra un programma natalizio di manifestazioni quasi quotidiane ed un periodo povero di feste e di eventi, come può essere il mese di gennaio". Il primo cittadino sottolinea anche che il menù di iniziative è stato formulato tenendo conto dei più svariati gusti e delle varie fasce d’età e che le date di svolgimento sono state scelte in modo tale da evitare sovrapposizioni con quelle dei comuni vicini. Naturalmente il clou delle manifestazioni di accoglienza de Il gran finale si avrà il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, con il concerto alle ore 18 in piazza Matteotti di Cristina D’Avena cantante particolarmente amata dai bambini e che ha nella piazza di Porto San Giorgio una delle più affezionate e in cui viene sesso. Per la gioia dei bambini il giorno 6 gennaio ci sarà anche la Befana volante intrattenimento dedicato a loro e promosso dall’associazione nazionale vigili del fuoco volontari. La festa della Befana costa al Comune 25mila euro di cui 15mila è solo il cachè della cantante.

La festa sarà preceduta da un concerto per violino dato alle ore 17 del primo giorno dell’anno in piazza Matteotti dal musicista Valentino Alessandrini e dal concerto di musica napoletanne a scopo benefico alle 21,15 nel teatro. A seguire tre spettacoli di prosa, di cui uno dialettale; due Domenica a teatro per bambini e famiglie e due rappresentazioni musicali entrambe ad ingresso gratuito: per la rassegna musica incantatrice il concerto lirico alle 17,30 di sabato 20 gennaio e l’0peretta "La vedova allegra" ad ascolto guidato, in forma ridotta ed eseguita dal vivo da artisti in costume per la regia di Paolo Santarelli alle 17 di sabato 27 gennaio. Gli spettacoli di prosa: "Lupo oltre il confine" messo in scena da Proscenio teatro alle 21,15 del 19 gennaio; "Villa Gioiosa" dialettale alle ore 17 di domenica 21 gennaio; "Andavo al 100 all’ora" di Paolo Cevoli alle ore 21,15 del 23 gennaio. Domenica a teatro: "Alice" alle ore 17 del 24 gennaio; "C’era una volta un drago" alle 17 del 28 gennaio.

Silvio Sebastiani