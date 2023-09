‘Il Gusto della Musica’: ultimo atto

Si concluderà domenica al chiostro di palazzo Monti, in corso Matteotti alle 19,30, l’ultimo concerto della rassegna ‘Il Gusto della Musica’ diretto dal maestro Dante Millozzi. L’appuntamento denominato ‘Corde Magiche’, vedrà l’esibizione di Giorgio Albiani e la sua chitarra, un artista della chitarra che saprà tramutare in emozioni le vibrazioni emesse della sue corde, per l’occasione accompagnato proprio dal maestro Dante Millozzi, che intratterranno il pubblico con brandi di Terraga, Villalobos e Piazzolla. Come annuncia il titolo della rassegna, al termine del concerto presso il ristorante ‘Farfense’ di Santa Vittoria, si terrà una cena degustazione a tema. Il menù speciale preparato da Daniela Funari, vuole essere un atto conclusivo per sancire il connubio fra il bello della musica e il buono delle nostre tradizioni culinarie e condividere le sfumature della musica. Info 0734-780171