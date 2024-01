Il liceo musicale è realtà. Troverà casa al classico

Potrebbe finalmente diventare realtà dall’anno scolastico 2024/2025 il liceo musicale a Fermo, una realtà che troverà la sua casa ideale nel nuovo liceo classico Annibal Caro, anche nella sua integrazione con il liceo artistico. Per parlarne e per sensibilizzare all’importanza della musica da studiare anche sui banchi della scuola superiore, è stato organizzato un evento, tra musica e parole. Oggi pomeriggio alle ore 16 presso l’Auditorium Isaia Billè, ci sarà un concerto organizzato dal Liceo Classico A. Caro supportato dal Conservatorio Pergolesi per la presentazione proprio del nuovo liceo musicale. Protagonisti del programma saranno gli allievi e le allieve di entrambi gli istituti in un’ottica di continuità e integrazione, metafora del percorso formativo che si prospetta grazie al nuovo indirizzo scolastico.

A testimonianza del continuum Luca Giarritta, studente del Conservatorio, diplomato al Liceo Classico Annibal Caro e laureato in Lettere Classiche, presenterà un recital tra Musica e Letteratura che inscena la fusione dei suoi percorsi artistici e culturali. "Con questo evento corale, organizzato in collaborazione con il Conservatorio G.B.Pergolesi, il liceo classico Annibal Caro intende presentare e promuovere il Liceo Musicale, ma anche sottolineare il ruolo fondamentale della musica nel creare connessioni artistiche e culturali e unire esperienze diverse, con l’obiettivo di promuovere l’arricchimento personale e celebrare la bellezza in tutte le sua forme, ha reso noto lo Staff di Orientamento del Liceo Classico A.Caro, Nel nostro territorio, storicamente legato alla cultura musicale, il liceo musicale potrebbe inserirsi per completare un percorso di formazione di alto livello, che è l’obiettivo di entrambe le istituzioni, liceo classico e Conservatorio".

La Regione Marche ha previsto la nascita di dieci nuovi percorsi a indirizzo musicale, due per ogni provincia, nelle scuole secondarie di primo grado a partire dall’anno scolastico 2024-25, dunque la prospettiva è di quelle certe e vedrà il liceo trasmettere anche lo studio di uno strumento e della disciplina musicale.

"Sono molto favorevole e felice della sinergia instaurata con il liceo classico A. Caro di Fermo, ha detto il direttore Piero di Egidio, la nostra è un’istituzione del territorio e il nostro obiettivo è compenetrare la città per continuare a scrivere attraverso musica e cultura, pagine importanti per la crescita e formazione dei futuri artisti. Collaborare significa dare un forte segnale di solidità per il consolidamento e l’attivazione di quanti più percorsi negli istituti per i nuovi corsi ad indirizzo musicale".