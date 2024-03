Il mare Adriatico e un turismo più accessibile

Un impegno comune per costruire un turismo accessibile, da qui all’altro lato dell’Adriatico. Si è svolto in questi giorni il primo dei seminari gratuiti sul turismo accessibile organizzato nell’ambito del progetto Creait, finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Il progetto Creait, di cui il Comune di Fermo è partner, vede il coinvolgimento della Coos Marche quale capofila insieme alla Città di Trogir e il Cluster per l’eco-innovazione Cedra in Croazia. Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di "ricette" per servizi innovativi sul turismo accessibile ed inclusivo coinvolgendo amministratori, operatori e turisti con esigenze speciali. Ad aprire i lavori l’assessore al turismo Annalisa Cerretani che ha ribadito l’importanza di creare un’offerta turistica quanto più accessibile ed inclusiva, obiettivo importante per l’amministrazione comunale anche in un’ottica di diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica. A seguire, la parola al responsabile dell’Ufficio Politiche Comunitarie del Comune, Fabio Ragonese che ha illustrato le finalità di questo percorso formativo di 12 ore che parte per condividere una base di conoscenza comune sul tema, per poi rilevare criticità e esigenze nell’ambito dei siti target del progetto (i Musei di Fermo e la costa) e infine arrivare a progettare insieme e realizzare già in estate attività o servizi in grado di migliorare l’accessibilità e l’inclusività dei siti turistici e culturali del nostro territorio. I partecipanti, rappresentanti di hotel, B&B, camping, operatori turistici, associazioni sportive e del terzo settore, scuola e Università, hanno avuto l’opportunità di presentarsi, fare networking e iniziare già a mettere le basi per lavorare su proposte concrete in relazione all’accessibilità turistica.

I prossimi incontri si svolgeranno online e si concluderanno il 10 aprile con un incontro finale in presenza. Seguiranno i workshop in presenza nel mese di aprile e maggio. Le iscrizioni sono aperte e per tutti coloro che fossero interessati è possibile contattare l’ufficio politiche comunitarie del Comune di Fermo ai seguenti recapiti: progetti.europa@comune.fermo.it o chiamare lo 0734 284 254.